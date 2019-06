L'hospital Trueta busca un sistema per triar la millor cirurgia per al càncer de recte

Cirurgians de l'hospital Josep Trueta de Girona estan treballant en un model predictiu per decidir quina és la millor cirurgia per tractar el pacient amb càncer de recte. Des de fa dos anys, els professionals de la Unitat de Cirurgia Colorectal estan avançant la creació d'una eina per determinar quin és el millor abordatge per a cada cas en els pacients que han de ser operats de càncer de recte a partir de diversos paràmetres que obtenen amb imatges radiològiques.

Amb aquests paràmetres volen saber abans de la intervenció com serà el tumor. Actualment les proves d'imatge permeten conèixer, entre d'altres dades, quin és l'estadi del tumor i ara, el que pretenen és trobar quins paràmetres els permeten identificar la millor tècnica quirúrgica a seguir en cada cas.

Per a aquest tipus de càncers, dels quals se n'operen un centenar cada any al Trueta, es poden fer diferents tipus d'abordatges quirúrgics: la laparotomia (cirurgia oberta per l'abdomen), la laparoscòpia, la cirurgia robòtica o la via combinada transanal, una tècnica quirúrgica que es realitza des de fa uns tres anys i que combina la laparoscòpia abdominal amb la cirurgia endoanal per laparoscòpia, en què intervenen dos equips de cirurgians: n'hi ha tres que operen el pacient per la panxa i tres cirurgians més que l'operen per la via anal.

El model predictiu que volen crear els cirurgians gironins els ha de permetre saber científicament abans de la intervenció quina serà la millor opció per al pacient: la laparoscòpia, la robòtica o la combinada, ja que la cirurgia oberta es limita a casos molt concrets en els quals no es pot dur a terme cap més procediment.

L'any passat, al Trueta es van operar 101 pacients amb càncer de recte, el 85% dels quals es van operar per la via laparoscòpica. Cal tenir en compte, però, que el programa de cirurgia robòtica del Trueta es va posar en marxa l'abril del 2018. La supervivència per a aquest tipus de pacients és del 75 % als cinc anys del diagnòstic.



Uns 200 pacients analitzats

La Unitat de Cirurgia Colorectal va iniciar aquest treball de recerca fa dos anys i, des de llavors ha analitzat les variables de 200 pacients operats en aquest temps. A partir d'ara, el treball agafarà una altra dimensió, ja que es vol validar el model que s'ha descrit fins ara a partir de les dades recollides d'aquests malalts.

La recerca tindrà continuïtat gràcies a una aportació econòmica de 10.000 euros de la Fundació A. Bosch de Noel Alimentària, dedicada a promoure la recerca en l'àmbit sanitari i que vol ser una entitat de referència en recerca translacional, aquella que genera uns avenços que es poden aplicar ràpidament en l'assistència als pacients.