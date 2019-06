Les comarques de Girona tenen el peatge més car de tot l'Estat

El túnel del Cadí, que amb 29,7 quilòmetres de longitud dona accés a la comarca de la Cerdanya, té el peatge més car de tot l'Estat: els seus usuaris han de pagar 12,08 euros per poder-lo recórrer, el que significa que paguen 0,4 euros per quilòmetre. Es tracta d'una quantitat considerablement més elevada que altres túnels, com els de Vallvidrera (0,26 euros per quilòmetre) o el túnel de Sant Cugat-Manresa, que costa 0,25. En tots els casos, tanmateix, els preus dels túnels catalans es troben entre els més cars de tot l'Estat. En canvi, el tram de l'AP-7 entre Barcelona i la Jonquera no és, ni molt menys, dels més cars de la xarxa espanyola: recórrer per autopista els 150 quilòmetres que separen la capital catalana i la localitat fronterera costa 14,7 euros, el que significa nou cèntims per quilòmetre. L'estudi ha estat realitzat amb dades de 2019 per l'agrupació Automobilistes Europeus Associats.

En el seu informe, l'associació assenyala que, per primera vegada en molts anys, els automobilistes que circulin per les autopistes de peatge espanyoles durant aquest estiu notaran un estalvi mitjà del 25,6% gràcies a la disminució de preus de les autopistes rescatades per l'Estat (algunes radials madrilenyes, l'AP-7 a l'alçada de la circumval·lació d'Alacant i a Cartagena, l'AP-36 i l'AP-41), que han rebaixat les seves tarifes aquest 2019. En canvi, aquest descens no s'ha produït a l'AP-7 al seu pas per les comarques gironines, malgrat que el seu preu continua estant a la zona baixa de la taula.

Aquests són els preus dels peatges a les autopistes espanyoles:

(1) Depenent de l'horari: hora punta, normal o vall / tarifa diürna o nocturna.

(2) Depenent del dia: laborable, dissabte, diumenge o festiu.

(3) En funció de la temporada: alta o baixa.

(4) Depenent de la forma de pagament: efectiu, targeta o telepeatge.

Des de l'associació també alerten que, en onze de les 39 autopistes de peatge, els preus es poden encarir durant els horaris de més afluència de trànsit, de manera que hi acaba havent importants diferències en funció del dia, hora o mes de l'any en què s'utilitzi la infraestructura. També hi ha autopistes que fixen les seves tarifes en funció de la temporada d'ús, de forma similar al que passa amb el preu dels hotels. D'aquesta manera, durant els mesos de juny a setembre i durant la Setmana Santa -dates en què s'arriba a la màxima intensitat circulatòria-, utilitzar l'AP-7 des d'Alacant fins a Cartagena costa gairebé un 80% més que durant la resta de l'any. El mateix passa amb l'AP-7 de Màlaga a Estepona, on el recàrrec per temporada alta supera en un 62,6% la tarifa normal.

Els peatges de les autopistes, tanmateix, tenen els dies comptats; com a mínim si el PSOE acaba formant govern i compleix amb el seu compromís de suprimir el pagament a les autopistes a mesura que vagin vencent les seves concessions.

En el cas de l'AP-7 des de Tarragona fins a la Jonquera, la concessió acaba l'any 2021, de manera que, si les coses no canvien, a partir d'aquella data hauria de ser gratuïta.