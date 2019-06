Un centenar de mossos graduats s'afegiran al reforç d'estiu a Girona

Un total de 100 Mossos d'Esquadra de la 32a promoció del curs bàsic per optar a agent policial formaran part del dispositiu de reforç d'estiu a les comarques gironines. Ho va anunciar ahir el Govern amb motiu de l'acte de lliurament dels diplomes de la nova fornada d'agents, una imatge que feia set anys que no es veia.

En total s'han graduat 454 mossos, dels quals la demarcació gironina se n'endurà 100 per engreixar el dispositiu de reforç d'estiu. Precisament, la «manca» d'efectius durant els períodes vacacionals ha estat els últims sanys motiu de queixa sobretot als consistoris del litoral. En aquest sentit, aquest increment previst al dispositiu d'estiu situa la demarcació només per darrere de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, on se'n destinaran 130. A Tarragona se'n distribuiran 77, a les Terres de l'Ebre, 31 i, per últim, 26 a la Regió Policial Metropolitana Nord. El Govern calcula la repartició del reforç d'estiu en base a diferents criteris que inclouen l'increment de la població estacional i l'especial rellevància del lloc turístic, entre d'altres.

Aquesta nova promoció del curs de formació bàsica per a policies ha format un total de 84 policies gironins, que inclouen tant policies locals com mossos i representen el 9,62% del total català. La Selva i l'Alt Empordà són les comarques on més agents s'han graduat, amb 23 i 20 alumnes, respectivament. Les segueixen el Baix Empordà i el Gironès, amb 15 alumnes cadascú. El Pla de l'Estany n'ha tingut 4, la Garrotxa i el Ripollès, 3 i la Cerdanya, 1.

Els mossos graduats a l'ISPC (Institut de Seguretat Pública de Catalunya) faran un període d'un any de pràctiques en què seran destinats a comissaries d'arreu del territori català.

Pel que fa als agents de Policia Local, 37 són aspirants a 17 ajuntaments gironins. Girona, Figueres i Blanes són els municipis que concentren més aspirants, amb 6 i 4 agents, respectivament. Palafrugell, Llagostera, Lloret i Santa Coloma de Farners són altres municipis amb aspirants.

Per la seva banda, el període de pràctiques d'aquests agents és de tres mesos.

En xifres totals, s'han graduat 804 agents, 454 mossos d'esquadra i 350 policies locals de 84 ajuntaments.

El curs de formació bàsica per a policies és un requisit previ i obligatori tant per accedir al cos de mossos d'esquadra com de les policies locals.

La convocatòria d'enguany incorporava per primera vegada el requisit de posseir el Batxillerat pels aspirants a Mossos d'Esquadra. D'aquests, el 43% compta amb estudis universitaris, i el 17,18% són dones, una xifra inferior al 20% assolida en promocions anteriors.