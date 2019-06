Els delictes informàtics i els robatoris pugen a la Garrotxa

La taxa de delictes a la Garrotxa va situar-se en 43,86 delictes per cada 1.000 habitants el 2018. El 2017 va haver-hi una relació de 36 delictes per 1.000 habitants i el 2016 va haver-hi una relació de 30 delictes per 1.000 habitants. Es tracta de dades presentades, ahir, per l'Observatori pel Desenvolupament Sostenible de la Garrotxa el 2017. Són mitjanes inferiors a la catalana. L'augment deriva dels robatoris amb força sobre vehicles, domicilis i botigues. També incideixen els delictes informàtics. Els robatoris a empreses han anat a la baixa.