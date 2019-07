Els Implicats Llagostera van participar aquest cap de setmana a la Montseny Costa Brava, on van contribuir-hi amb més de 1.000 euros. Es tracta d'una marxa de resistència no competitiva i solidària, a benefici de l'hospital Sant Joan de Déu i el seu projecte #ParaLosValientes que té com a objectiu la creació del SJD Pediatric Cancer Center Barcelona, el centre oncològic infantil més gran d'Europa.