La Universitat de Vic distingeix les recerques de batxillerat de vuit estudiants gironins

La Universitat de Vic (UVic) ha premiat els treballs de recerca de batxillerat de vuit alumnes gironins, dos de la Garrotxa, dos de la Selva, dos del Gironès i dos més de l'Alt Empordà. Aquests guardons s'emmarquen en la 21a edició d'uns premis que han reconegu 35 projectes; se'n van rebre 177 de 141 centres de 35 comarques.

Els gironins distingits són Adrià Casas, de l'institut Montsacopa d'Olot, pel treball «Bitllet d'anada. Seguint les petjades de Feliciano Tona Bassas»; Xana Álvarez, del Cendrassos de Figueres per «Som crítics amb el que llegim?»; Laia Palomeras, de La Garrotxa d'Olot, pel treball «He matat Donald Trump» –tots tres amb un premi exaequo en la categoria Bon Preu, dotat amb 2.000 euros.

En la categoria Eumo _Dc, també amb 2.000 euros, van rebre un exaequo Imelda Castañón, de l'institut s'Agulla de Blanes per «Art i química»; Laura Bosacoma, del Santiago Sobrequés de Girona, per «Entre tela. La indumentària femenina en el segle XVIII»; Mar Cortés del Cap Norfeu de Roses per «L'Alzheimer: música per reviure»; i Roger Oriol, del Montilivi de Girona, per «L'oïda absoluta».

D'altra banda, Anna Canals, del Montsoriu d'Arbúcies va rebre un segon premi exaequo en la categoria Fundació Caixa d'Enginyers per «Estudi de les poblacions de Phytolacca americana. Abundància, extensió i evolució en el municipi d'Arbúcies».