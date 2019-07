Cassà presenta un nou local destinat a la trobada de malalts de càncer i terapeutes

L'Ajuntament de Cassà de la Selva ha informat aquesta setmana que el dissabte 6 de juliol de deu del matí a dos quarts de dues del migdia hi hauria una jornada de portes obertes al local d'Oncolliga de Cassà, situat al carrer del Suro, número 1. El consistori informa que serà un local destinat a la trobada de malalts amb terapeutes que els acompanyen durant el procés de la malaltia i hi haurà un servei de préstec de material específic. A més a més, des del mateix centre es coordinaran els voluntaris per a acompanyament dels malalts a domicili.

L'Ajuntament informa a través d'un comunicat que, de moment, l'horari habitual d'obertura serà els dimarts de dos quarts de set a nou del vespre.

La Fundació Oncolliga

Cassà aprofita per presentar en què consisteix la Fundació Oncolliga Girona, partint de la descripció que la mateixa associació publica a través de la seva pàgina web: la Fundació Oncolliga és una entitat sense ànim de lucre que va néixer l'any 2004 amb la intenció de donar un nou impuls a la tasca que la Lliga Catalana d'Ajuda al Malalt de Càncer feia des del 1996 per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i els seus familiars. Amb el pas del temps, l'entitat ha ampliat la seva mirada i ha apostat per la promoció de la salut i la sensibilització de la societat, sense oblidar la seva finalitat principal: donar resposta a les necessitats que les institucions públiques no cobreixen facilitant recursos humans i materials que contribueixin a fer més còmoda la vida de les persones que pateixen una malaltia oncològica.