Inici de la segona onada de calor de l'estiu amb màximes previstes de 39ºC

La nova onada de calor ja s'ha instal·lat a les comarques de Girona.



I això s'ha traduït en temperatures elevades ja de bon matí. Està previst que les màximes vagin pujant fins als 39 graus.



A les 11 del matí, a la ciutat de Girona ja hi havia 29 graus; a Cabanes, 28,3ºC o a Cruïlles, 30,4ºC.



Quant a les temperatures mínimes, hi ha hagut dues poblacions que han tornat a patir una nit tropical. A Portbou s'ha arribat als 23,3ºC i a Roses, 20,2ºC.



La situació d'onada de calor que comença avui, s'intensificarà de cara a demà i s'espera que sigui un cap de setmana complicat quant al risc d'incendis.



Avui, segons marca el Pla Alfa dels Agents Rurals i el de risc, hi ha un alt risc sobretot en diversos punts de l'Alt Empordà, Gironès, Baix Empordà i la Selva.





Dissabte la temperatura seguirà pujant i la calor serà intensa. Diumenge comença a canviar el temps, amb els primers ruixats al Pirineu i un lleu descens de la temperatura, si bé encara al centre del dia l'ambient serà molt calorós.#meteocat pic.twitter.com/qF2OvpqGR9 — Meteocat (@meteocat) 4 de juliol de 2019

Aquesta és la segona onada de calor que pateixen les comarques de Girona amb menys d'una setmana. Llavors es va arribar gairebé als 44 graus en alguna zona de la província. Aquest nou episodi però tindrà menys durada i s'espera que de cara aels termòmetres comencin a anar de baixa.