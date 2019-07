Units per Vilablareix es queixa dels sous dels membres de l'equip de govern

Units per Vilablareix ha enviat el divendres 5 de juny un comunicat transmetent la seva disconformitat davant l'augment de sou general dels membres de l'equip de govern d'ERC, presentat en el ple municipal de cartipàs d'aquest dimarts a Vilablareix. El partit concreta que l'equip de govern enguany "s'ha apujat el sou un 25% aproximadament".

La formació indica que "Units per Vilablareix va votar en contra de l'augment de sous perquè vam calcular que un regidor cobraria uns 1.200 euros bruts al mes quan no hi hagi ple, mentre que quan hi hagi ple, obtindria uns 1.400 euros bruts. Ho trobem exagerat, ja que els membres del govern no tenen dedicació exclusiva ni parcial i es cobra per assistències".

Resposta del batlle

L'alcalde David Mascort confirma que s'ha augmentat el sou de tots els regidors en general i afegeix que es cobra per assistències, per tant, el sou dels regidors serà variat.