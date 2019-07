Girona en moviment recapta 17.000 euros per l'Oncolliga

La segona edició del festival benèfic Girona en moviment ha recaptat 17.134 euros per a la Fundació Oncolliga Girona. El festival, organitzat per l'Associació Cultural David Rodríguez i l'Oncolliga, ha organitzat quatre jornades de dansa, entre les quals dues gales amb una quinzena de ballarins catalans que dansen en companyies de prestigi de tot el món, acompanyats en alguns casos per ballarins internacionals.

El director del festival, el ballarí gironí David Rodríguez, s'ha mostrat molt satisfet per la resposta del públic a les activitats programades en aquesta segona edició. «El món de la dansa és encara molt desconegut aquí i aquest festival, més enllà de la finalitat benèfica, pretén ser un aparador de la qualitat artística excepcional dels ballarins de casa nostra, que malauradament han de fer la seva carrera fora perquè aquí no hi ha una estructura que els permeti desenvolupar-se i créixer professionalment», ha assenyalat. En total, els tres espectacles programats han comptat amb un miler d'espectadors.

La gala de diumenge va posar punt i final a quatre dies de festival que han portat la dansa als escenaris i també al carrer. Dijous el públic gironí va poder gaudir a l'Auditori de la Mercè de l'espectacle Mare vull ser pescador, amb coreografia creada i interpretada per David Rodríguez, Luke Prunty i Paolo Giglio i música en directe del grup d'havaneres Port Bo.

El festival Girona en moviment també ha estat present al carrer. Gràcies a la col·laboració de diferents grups i associacions del món de la dansa i el moviment, entre el divendres i el dissabte es va poder gaudir, a l'escenari muntat a la plaça de Catalunya, d'exhibicions de danses gitanes, funky, dansa inclusiva, contemporani i dansa lliure, dansa irlandesa, gimnàstica artística, flamenc, capoeira, danses tribals i balls en línia. Malgrat les altes temperatures del cap de setmana, les dues sessions de Ball al Carrer van aplegar un nombrós públic que en alguns moments es va animar també a participar.

El festival tampoc s'ha oblidat del vessant formatiu, amb la programació d'un conferència sobre meditació a càrrec del mestre de tai-txí Gerard Arlandes, un taller infantil sobre el món del ballet que va reunir una quarantena de nens i nenes d'entre 6 i 10 anys, i cursos intensius de clàssic i contemporani, a càrrec de ballarins que han participat a les gales. També es va celebrar una jornada dedicada al benestar, amb classes de ioga i tai-txí, a càrrec d'Eva Roca, de Kreative Yoga Girona, i el Centre Gerard Arlandes, respectivament.