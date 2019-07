Les AMPAs de Les Alzines i Bell-lloc del Pla defensen el «dret» a separar noies i nois

Les associacions de mares i pares d'alumnes (AMPAs) dels dos col·legis privats concertats gironins que separen noies i nois, Les Alzines i Bell-lloc del Pla, han reaccionat a l'anunci del Departament d'Educació que a partir del curs 2020-2021 retirarà el concert –és a dir, la subvenció– a les escoles que segreguin per sexe.

Així ho va manifestar dijous el secretari de Polítiques Educatives, Carles Martínez, i aquest divendres les AMPAs de deu «escoles diferenciades» de Catalunya, incloses les de Girona, van emetre un comunicat on demanaven «que no s'utilitzi l'educació dels nostres fill i els drets de les famílies per fer posicionaments polítics». El col·lectiu va criticar que la Conselleria obri un debat «aliè als veritables reptes de l'educació», en comptes de «cercar propostes de consens que busquin millorar el sistema educatiu». També va afirmar que les seves escoles «estan compromeses contra la segregació escolar» i que «l'educació diferenciada és una opció més, tan vàlida com qualsevol altra», un «dret» que defensaran «amb fermesa»

Aquestes famílies formen part de la Federació d'associacions de pares i mares d'escoles lliures (Fapel) de Catalunya.