Girona acull la trobada catalana d'infants sahrauísi famílies acollidores

Girona acollirà diumenge la trobada catalana dels infants sahrauís que passen l'estiu a Catalunya, en la 43a edició del programa Vacances en pau de l'Associació catalana d'amics del poble sahrauí (Acaps). En l'activitat, que començarà la plaça del Vi de Girona i continuarà amb una cercavila fins al parc de la Devesa, hi participaran els 472 nens i nenes implicats enguany en el projecte i les famílies que els acullen.

El programa s'obrirà amb una concentració a dos quarts d'11 del matí i una hora més tard es realitzaran parlaments. Ja a la Devesa, la Carmina Rabassedas presentarà el conte Saps qui és la Maimuna?, creat i editat per Acaps Girona amb l'objectiu d'explicar la realitat dels camps de refugiats on viuen els infants i recaptar fons per al projecte de vacances.

Entre l'una del migdia i les quatre de la tarda, les criatures podran jugar amb inflables i tallers al parc; també a l'una, s'oferirà un espectacle de circ a càrrec de Trottola Cirkus; a les dues es farà un dinar pícnic, a les quatre serà el torn d'un espectacle de màgia del Mag David i un concert d'Orelles de Xocolata tancarà la trobada.

El programa Vacances en pau facilita que els infants tinguin l'oportunitat de fer-se revisions mèdiques completes, visitar especialistes i ser intervinguts quirúrgicament si els fa falta. L'alimentació equilibrada i la possibilitat de compartir experiències amb altres nenes i nens als casals municipals.