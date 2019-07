Mor un motorista en un xoc frontal amb un cotxe a la C-250 a Quart

Mor un motorista en un xoc amb un cotxe a la C-250 a Quart.

L'accident de trànsit mortal ha tingut lloc pels volts de les nou del matí, a l'altura del quilòmetre cinc de la carretera que uneix Girona amb Quart.

Per causes que es desconeixen i que els Mossos de Trànsit investiguen, hi ha hagut un accident de trànsit entre una moto i un turisme de la marca Ford, un Ford Focus.

La moto s'ha incendiat després del xoc frontal i ha quedat carbonitzada.

A causa del succés, el motorista que ha hagut de ser atès pels serveis mèdics del SEM però finalment, ha perdut la vida.

El motorista finat era J.G.V. de 60 anys, i veí de Palol d'Onyar.

Mentre que el conductor del turisme ha resultat ferit de poca gravetat. I el SEM l'ha evacuat a l'hospital Trueta en ambulància.

Amb aquesta víctima mortal, ja són 21 les persones que han perdut la vida a conseqüència d'un accident de trànsit a la província de Girona.

A lloc hi han treballat els Mossos d'Esquadra, els Bombers i el SEM.

L'accident de trànsit ha acabat amb els dos vehicles a fora de via. El cotxe, ha acabat impactant també contra uns arbres que hi ha a tocar d'una empresa.

Pel que fa a l'afectació viària, segons el Servei Català de Trànsit, mentre s'ha assistit a les víctimes ha estat tallat, després s'ha habilitat pas alternatiu i 10.37 h s'ha restablert la circulació.