Alerten sobre les desocupacions fetes per empreses a Olot

El grup municipal de la CUP, en l'últim ple d'Olot, va manifestar la seva preocupació respecte a la manera que es va fer el desallotjament dels ocupes que habitaven en un edifici de tres plantes del carrer de l'Aigua, prop de la plaça del Conill. El desallotjament va tenir lloc a mig matí del dijous dia 11 de juliol. Aquell dia, persones vinculades amb una empresa especialitzada van fer fora els ocupes que estaven a l'interior de l'immoble. L'operació va ser vigilada per agents de la Policia Municipal i dels Mossos d'Esquadra.

El portaveu de la CUP, Lluís Riera, va valorar que durant molt de temps els ocupes no van tenir capacitat de parlar ni d'establir cap relació amb els veïns. «A partir de la mala relació amb els veïns, estem a favor que hagin marxat aquestes persones», va dir. Això no obstant, Riera es va mostrar preocupat per les maneres usades en el desallotjament.

El regidor de Promoció Municipal va respondre que la desocupació va ser encarregada per la propietat arran d'un requeriment de l'Ajuntament. Va indicar que hi havia gossos que lladraven totes les nits i problemes de salubritat. Va dir que l'Ajuntament sempre estarà al costat dels veïns cívics i que durant anys havien mediat amb els ocupes.