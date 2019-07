La Diputació aprova el cartipàs i el govern defensa l'augment dels sous dels diputats

El ple de la Diputació de Girona va aprovar ahir el cartipàs, que fixa els sous de l'equip de govern, les assignacions als grups de l'oposició i la creació de 27 càrrecs de confiança, dos més que el mandat anterior. Junts per Catalunya (JxCat) i ERC van defensar l'augment dels sous dels diputats, especialment dels vint que formen part de l'equip de govern perquè, segons va explicar el vicepresident, Albert Piñeira, són els que han «d'impulsar la política pública». Així, a partir d'ara percebran 45.000 euros bruts anuals.

L'equip de govern de JxCat i ERC té majoria absoluta a la Diputació i, per tant, no necessitava el suport de cap grup de l'oposició per tirar endavant el cartipàs per a aquest mandat.

La proposta aprovada al ple fixa la distribució de càrrecs, els sous de l'equip de govern, les retribucions de l'oposició i, també, el nombre de personal de confiança i les retribucions que tindran. Amb relació a les dels diputats i de l'equip de govern, Albert Piñeira (JxCat) va explicar que han fet una actualització general del 2,5% en base als increments «del personal al servei de les administracions públiques». Tot i això, va destacar que han incrementat més el sou als diputats del govern perquè entenen que «no tenia sentit» que diputats de l'oposició tinguessin una retribució més alta que la dels polítics «responsables de tirar endavant la política pública».

La graella també fixa una retribució, sempre que sigui amb dedicació exclusiva, de 76.875 euros bruts l'any per al president –el 2015 es va fixar en 75.000–, 64.575 per als 4 vicepresidents, 43.050 per als presidents dels grups de l'oposició i els portaveus i un salari de 33.825 per als diputats de l'oposició. Aquest punt de l'ordre del dia va comptar amb el suport dels 20 diputats de l'equip de govern i, també, dels del gruix de l'oposició: PSC, Independents de la Selva i Tots per l'Empordà. La CUP es va quedar sola votant-hi en contra. La seva diputada, Laia Pèlach, va afirmar que és «escandalós» que l'increment del nombre de diputats del govern vagi acompanyat d'un augment del seu sou. «No compartim gens que la incorporació d'ERC es tradueixi en un augment de la retribució de tots els diputats del govern, augmenta el cost de l'estructura política i es tradueix en menys pressupost disponible per fer polítiques públiques», va apuntar Pèlach.

L'únic portaveu dels altres grups de l'oposició que va valorar la proposta va ser Juli Fernádez (PSC), per a qui és un increment comprensible tenint en compte que hi ha més diputats a l'equip de govern i que va en la línia «de continuïtat» de l'anterior mandat. Amb tot, va afirmar que estaran atents a quantes dedicacions exclusives s'acaben demanant.

També es va acordar crear 27 càrrecs de confiança o assessors. Són dos més que en l'anterior mandat i és el «màxim legal» perquè, actualment, l'Ajuntament de Girona –el més gran de la demarcació– té 27 regidors i és el que estipula quants assessors hi poden haver a la Diputació.

Piñeira va defensar la creació d'aquest nombre de càrrecs de confiança per assegurar que n'hi ha «un per diputat». De nou, la CUP va ser l'única veu discordant. La diputada va sostenir que no en calen tants i que, en tot cas, s'haurien de justificar d'acord amb la feina que fan. A més, també va criticar la creació d'un nou adjunt a la vicepresidència primera (47.875,20 euros anuals). Segons Pèlach, demostra que els dos socis de govern estan creant «estructures pròpies» en comptes d'impulsar un projecte conjunt.

«Entenc que la CUP, amb una diputada, també voldrà tenir una persona com a càrrec eventual i s'entén que el PSC, que en té quatre, pugui tenir també un assessor per a cadascun», va replicar Piñeira, que va instar la diputada de la CUP a «renunciar-hi». A més, va assegurar que JxCat i ERC formen un govern «únic» que treballarà en sintonia.