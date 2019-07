Una gegantessa vestida de capvespre, protagonista del cartell de les festes d'Olot

Retallada en el cel blau de primers de setembre, una gegantessa vestida amb colors de capvespre inflamat somriu tranquil·la i mira amb els ulls molt oberts cap a les Festes del Tura d'enguany. Es tracta del cartell de les Festes del Tura 2019, que va ser presentat ahir cap al final de la tarda a la terrassa del Museu dels Sants. El cartell té el títol de «Sóc la festa».

L'autor és un estudiant de disseny de 22 anys que s'havia presentat tres vegades al concurs de cartells de les Festes del Tura. Mai més ben dit, a la tercerà va ser la vençuda: Albert Rourà Casadellà es va endur el primer lloc d'entre 49 participants.

«Des que vaig començar els estudis professionals em vaig marcar com a objectiu guanyar el concurs de les Festes del Tura», va dir. Casadellà havia estudiat grau mitjà i grau superior de disseny gràfic a l'Escola Superior de Disseny d'Olot i actualment continua la seva formació a l'Escola d'Art i Superior de Disseny Llotja de Barcelona. Segons va explicar, la idea del cartell és mostrar tot el que representen les Festes del Tura per la gent d'Olot, ja siguin grans o petits. «Els gegants, els focs, les parades...», va enumerar.

En la presentació del cartell, Albert Roura va estar acompanyat per l'alcalde d'Olot, Josep Berga, el regidor de Festes, Agustí Arbòs, i alguns dels membres més clàssics de la comissió de festes: Anna Domènech, Jordi Serrat i Manel Àrias.

«L'ha encertat de ple!», va exclamar l'alcalde Josep Berga en referència al cartell fet per Albert Roura Casadellà. L'alcalde va valorar la il·lusió que el jove ha posat en el cartell.

«Un bon cartell per unes festes que encara seran més lluïdes que les de l'any passat», va opinar. Josep Berga va argumentar que per començar disposen d'un pregoner alegre i festiu. Es tracta del capellà i antic missioner Joan Soler. Soler durant nou anys va fer de mestre d'escola en una popular ciutat del Togo. Un lloc on hi ha una gran quantitat de mainada i joves que, segons ell ha explicat en diferents ocasions, celebren a tota hora el fet d'estar vius. L'antic missioner representarà el paper del voluntariat social olotí.

L'alcalde va afegir que les festes d'enguany comptaran amb la programació musical més forta de les darreres edicions. L'orquestra Mondragon serà el grup més important dels cinquanta que la gent podrà trobar a les places olotines. Mishima, Buhos, Obeses...

La proposta musical serà la part forta d'unes festes que com cada any tindran ballades de gegants, cercaviles, atraccions infantils, exposicions d'art i de fotografia, banys de colors, passejada de carrosses amb batalla de flors de paper, banys al firal, castells humans, sardanes, concerts, balls de saló i altres.