Un mosso gironí titlla la Policia de «terroristes uniformats»

Un agent dels Mossos d'Esquadra gironí va compartir fa uns dies un vídeo on acusa l'Estat d'haver enviat «terroristes uniformats» a Catalunya l'1 d'octubre de 2017. Ho feia en el context d'una reflexió sobre la relació entre el CNI i els autors dels atemptats gihadistes de Barcelona i Cambrils, arran de les informacions públicades per Público. L'autor del vídeo és Albert Donaire, conegut per ser el portaveu de Mossos per la República. El Sindicat Unificat de Policia ha presentat una demanda.