Acusen de temptativa d'homicidi l'acusat d'agredir la seva exparella a les Gavarres

L'home acusat d'haver segrestat la seva exparella i agredir-la en un descampat de les Gavarres es va entregar aquest dimecres al vespre –48 hores després que la víctima denunciés els fets– a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Girona, on va quedar detingut. Des de llavors, la policia ha estat ultimant l'atestat per poder-lo entregar al jutge. Avui està previst que el presumpte agressor passi a disposició del magistrat de guàrdia del jutjat de Girona.

Pel que ha transcendit fins ara, els mossos de la comissaria de Girona l'acusaran de ser el presumpte autor d'almenys tres delictes: intent d'homicidi en grau de temptativa, d'un delicte de lesions i de detenció il·legal. No es descarta que hi pugui haver alguna altra figura delictiva que finalment s'hi pugui afegir, com ara d'algun fet relacionat amb la violència masclista. El detingut pels fets de les Gavarres té 40 anys, és de nacionalitat dominicana i veí de la ciutat de Girona. Avui si ho considera, declararà davant del jutge durant el matí, després que la policia el traslladi fins a seu judicial.

Cal recordar que els fets es remunten a diumenge a la nit, quan l'agressor va endur-se la dona i la va retenir durant hores en un mas situat en una zona boscosa. Segons el relat de la víctima, cap a les tres de la matinada se la va endur lligada en un cotxe i la va portar fins al descampat. Allà la va agredir amb una arma blanca i li va dispensar diversos cops. La dona va poder escapar-se del seu captor i va aconseguir arribar caminant fins a Quart, on va demanar ajuda a uns veïns. Arran de les ferides que presentava, la van haver de traslladar a l'hospital Josep Trueta de Girona.

Segons va explicar la víctima als Mossos d'Esquadra, va viure un gran calvari diumenge al vespre, quan la seva exparella la va retenir i se la va endur fins a un mas situat a les Gavarres. Allà, la va tenir tancada durant hores. En plena matinada, pels voltants de les tres, l'home la va lligar i se la va endur amb el cotxe fins a un descampat situat entremig de la zona boscosa. Allà, l'agressor la va fer baixar del vehicle i la va agredir. Primer, segons va explicar, li va llançar un líquid irritant a la cara -tot i que d'entrada la policia no n'ha trobat restes- i després la va ferir amb un objecte punxant, un ganivet. La dona presenta diverses ferides d'arma blanca a les cames, el tronc i els braços. La víctima va poder escapar-se del seu captor i va fugir a través del bosc. Després de caminar durant força estona, la dona va arribar fins a Quart, on va demanar ajuda a uns veïns, que al seu torn van alertar els Mossos.