Dues línies diferents pel trenet turístic de Ripoll

La presència del trenet turístic durant les quatre primeres setmanes d'agost s'obre aquest any a dues rutes diferents pels seus usuaris. Aquest servei permet visitar com en les dues edicions anteriors el recorregut patrimonial de la vila, amb inici i fi a la plaça Abat Oliba i de mitja hora de durada. La novetat és un recorregut natural que va fins a la font del Tòtil, amb un quart d'hora de viatge, i la possibilitat de tornar a peu per aquells que vulguin entrar en contacte amb la natura.

El preu per pujar en el trenet és de tres euros per als adults, dos per als menors de dotze a cinc anys i gratuït per als que no arribin a aquesta edat. També existeix una tarifa especial de dos euros per persona a grups de més de deu.

Cadascun dels dos recorreguts té un viatge cada dia al matí i un altre a la tarda, amb venda de tiquets a l'oficina de turisme del municipi. A més, els seus usuaris poden combinar-ho amb visites al Monestir de Santa Maria i el Museu Etnogràfic, a un preu reduït.