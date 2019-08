Subvenció de 7.800 euros per les llevantades de la tardor de 2018

La Diputació de Girona ha atorgat a l'Ajuntament de Celrà una subvenció de 7.664 ? que ajudarà a compensar la despesa realitzada durant la tardor de l'any 2018, amb motiu de les llevantades que van tenir lloc els mesos d'octubre i novembre de 2018. El mes d'abril de 2019, la Diputació de Girona va obrir una línia de subvencions per a actuacions municipals motivades per circumstàncies meteorològiques de caràcter excepcional, per ajudar els ajuntaments en les despeses que van comportar les llevantades de la tardor anterior. En el moment dels aiguats, l'Ajuntament de Celrà va haver de dur a terme tasques de condicionament i reposició del ferm, reparació de teulats, reposició de punts de llum i manteniment de col·lectors i clavegueres.