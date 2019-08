Un ferit pel xoc frontal entre dos cotxes a Cornellà del Terri

Un home va resultar ferit ahir al migdia en el xoc frontal entre dos cotxes a Cornellà del Terri, en un revolt proper al veïnat de Sant Andreu del Terri. Segons van informar els Bombers, que van rebre l'avís prop de dos quarts de dues del migdia, l'accident es va produir al quilòmetre 3 de la carretera GI-514 entre dos turismes, concretament un tot terreny Chevrolet Captiva i un Audi A6.

El Servei Català de Trànsit va confirmar que es tracta d'un xoc frontal entre els dos turismes, per causes que encara no s'han determinat, mentre circulaven en direccions oposades per la via.

A conseqüència de la topada un dels dos conductors va resultar ferit a la cara i al coll i tot i això va poder sortir del vehicle per ell mateix. Una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) el va portar després a l'hospital Josep Trueta de Girona.

Al lloc dels fets van traslladar-s'hi dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, una unitat del SEM i diverses dotacions dels Bombers.

Cornellà del Terri va ser l'escenari el maig passat d'un accident mortal de trànsit, quan un ciclista de 58 anys va ser atropellat a l'autovia per un vehicle que va fugir del lloc dels fets. Dies després, un veí de Celrà va ser detingut pels delictes d'homicidi per imprudència greu i abandonament del lloc del sinistre, encara que va quedar en llibertat provisional.