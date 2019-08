Ogassa i Sant Joan obtenen autorització per a la pràctica del parapent als seus termes

Ogassa i Sant Joan de les Abadesses disposen, des de fa uns dies, d'una autorització de la Generalitat per a la pràctica del parapent als respectius espais aeris, sobre la base d'aprofitar el desnivell, el clima, el vent i l'orientació de la zona. Per a la pràctica d'aquest esport en parcs naturals, espais d'interès natural, reserves per a la fauna i reserves de caça cal una autorització dels òrgans gestors per volar a menys de 300 metres de terra. En aquest cas, segons l'alcalde d'Ogassa, Josep Tremps (ERC), l'autorització l'ha donada el Departament de Territori i Sostenibilitat. Tremps ha explicat que hi ha zones de vol que estan dins d'un Pla Especial d'Interès Natural. A més, ha puntualitzat que els pilots han de tenir en compte el vol de determinades aus.

Respecte a la pràctica del parapent, l'Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, en la seva pàgina web, marca que en un espai protegit cal deixar els vehicles estacionats només en llocs que no molestin ni malmetin la vegetació. Si és necessari fer un aterratge d'emergència als camps, cal recollir immediatament i no destorbar les feines ramaderes o agrícoles. Recorda que els pilots són responsables de la seva seguretat i de valorar els seus coneixements i equips abans d'iniciar el vol.

Segons l'Ajuntament de Sant Joan, les característiques i l'accés de la zona fan que sigui excel·lent per a vols hike&fly. Aquesta modalitat significa que els pilots han de pujar a peu amb tots els elements carregats a l'esquena fins a un lloc adequat per sortir a volar. Si els esportistes surten de Sant Joan, el desnivell pot arribar a ser de 1.200 metres.

Hi ha diversos llocs d'enlairament. A alguns s'hi accedeix ràpidament des de la pista que surt d'Ogassa en direcció a Camprodon, i després pel trencant que duu al refugi Montserrat. Un altre lloc se situa sota el puig Estela, a uns 2.000 metres d'altitud. La zona d'aterratge oficial és a prop de l'alberg rural Ruta del Ferro, a més d'altres punts d'emergència.

El criteri de l'Ajuntament és que el permís permetrà dotar el municipi de més turisme d'oci i d'activitat.