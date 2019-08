Tercera manifestació dels veïns de l'avinguda Sant Jordi d'Olot

La plataforma No és un vial, és un carrer ha convocat una marxa reivindicativa de protesta amb el lema «on és la variant d'Olot?». La marxa està programada per al dilluns, dia 26 d'agost, a les 19 hores, a prop de la benzinera de l'avinguda Sant Jordi.

Els veïns preveuen caminar pel mig de l'avinguda i consegüenment tallaran el trànsit una estona. La protesta tindrà lloc just el dia abans de la primera reunió de la comissió de la variant. Es tracta d'una comissió formada per l'Ajuntament i agents afectats per la falta de la variant, entre ells els dos representants de la plataforma No és un vial, és un carrer.

La previsió és que els manifestants primer es concentrin en una zona de l'avinguda que fa cruïlla amb el carrer Volcà Pujalós. En aquest lloc faran una explicació dels motius de la protesta.

Tot seguit caminaran junts, direcció Girona, amb pancartes, corejant lemes i reclamacions fins arribar a la cruïlla amb el carrer Folch i Torres. Abans d'arribar-hi s'aturaran i es tornaran a agrupar per a la darrera acció. Al final interpretaran una cançó-protesta composada especialment per denunciar la situació. Compten amb el cantant Ton Torné i el títol de la cançó és Corrandes del vial d'Olot.

Serà la tercera manifestació dels veïns de l'Avinguda. La primera va tenir lloc el 3 d'abril. En aquella ocasió, sota la pluja, van tallar al trànsit l'avinguda durant una hora. La segona va tenir lloc el 5 de juny i va tenir forma de marxa amb bicicleta. També van tallar el trànsit una estona.

Els veïns reclamen celeritat en la variant perquè han de suportar un trànsit de pas que consideren excessiu i que els afecta la qualitat de vida.