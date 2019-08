El White Summer de Pals acomiada la seva edició més multitudinària

La cantant Zahara va tancar ahir la vuitena edició del White Summer de Pals, l'edició més concorreguda del festival. Al llarg de 23 dies, 150.000 persones s'han acostat al paratge de Mas Gelabert.

Sota el lema Oh My Light! Oh My Night!, el festival buscava reinventar-se aquest any amb «iniciatives que sempre van més enllà, revolucionant els continguts i els espais convencionals, generant experiències úniques de valor», tal com indica la seva fundadora, Myriam Cuatrecases. El festival presentava una proposta musical amb noms com La Casa Azul, Cupido, Pavvla, Novedades Carminha, Viva Suècia o Zahara; a més d'activitats artístiques, tallers, conferències i espectacles. Cuatrecasas afirma que l'objectiu d'enguany era «fer un salt qualitatiu per afermar-nos com a festival musical de renom sense perdre la nostra essència única», fita que han aconseguit amb les xifres d'assistència rècord.