IBERIA El personal de terra manté la vaga

El personal de terra d'Iberia a l'aeroport del Prat va decidir ahir, finalment, mantenir la vaga d'aquest divendres i dissabte. Ho va fer a la fase final de la negociació, quan els representants dels treballadors ja havien desconvocat les aturades, en no poder tancar l'acord amb la companyia, que va rebutjar la creació d'una comissió de seguiment del pacte que havia proposat la mediació del Departament de Treball. El portaveu de la UGT al comitè d'empresa d'Iberia al Prat, Omar Minguillón, va explicar a la sortida que, per ara, donen per trencades les negociacions i va culpar Iberia. «No ens estan respectant», es va queixar. Vueling va decidir cancel·lar un total de 92 vols per al cap de setmana a l'Aeroport de Barcelona-el Prat, 54 corresponents a demà i altres 38 al diumenge.