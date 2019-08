El Consorci Forestal de Catalunya, contra tot el Pla de l'Alta Garrotxa

El Consorci Forestal de Catalunya ha denunciat que el Pla de Protecció de l'Alta Garrotxa incompleix amb l'estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya. Consegüenment han anunciat que presentaran una esmena a la totalitat a l'articulat actual del Pla de Protecció del Medi Natural i del Paisatge de l'Alta Garrotxa.

L'anunci del Consorci Forestal de Catalunya arriba després d'una reunió entre els propietaris i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles. Els propietaris van estar representatats per membres del Consorci Forestal de Catalunya i de les associacions de propietaris forestals de Camprodon i l'Alta Garrotxa. Aquestes dues entitats també presentaran esmenes a la totalitat al Pla Especial de l'Alta Garrotxa.

El Consorci Forestal de Catalunya ha recordat que, el maig passat, ja va demanar la retirada del Pla. Ho van fer en el transcurs de l'assemblea anual de l'associació celebrada a Santa Pau. Aquest posicionament va comptar amb el suport de la consellera del Departament d'Agricultura Ramaderia i Pesca, Teresa Jordà, present a l'assemblea.

L'entitat considera molt greus alguns dels aspectes del Pla. Segons ells, hi ha apartats que incompleixen de ple els compromisos recollits a l'Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya, aprovada l'any passat pel Govern català.

Els propietaris argumenten que falta un compromís de gestió compartida entre la Generalitat, els ajuntaments i els propietaris dels terrenys. El Consorci Forestal també apunta la manca d'un reglament de gestió per als espais d'interès natural i unes instruccions per elaborar plans de protecció. Enumeren la manca d'una memòria econòmica que incorpori despeses i instruments financers per complir els objectius del pla.

Reclamen el compromís entre els propietaris forestals i l'administració forestal per elaborar un treball conjunt que identifiqui les masses forestals que cal deixar a evolució lliure i els criteris i eines per fer-lo possible. Segons ells, les masses forestals representen el 20% de l'espai a protegir i que és privat. Finalment, el Consorci Forestal denuncia la manca d'un procés de participació previ, tal com preveu la legislació aplicable i els acords internacionals en la matèria.