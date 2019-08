«La Caixa» destina més de 46.000 euros contra la pobresa infantil

Més d'un centenar de persones, tant infants i joves en risc d'exclusió social com adults en situació vulnerable, seran beneficiàries dels ajuts que l'Obra Social «La Caixa» ha concedit aquest any a 17 projectes socials impulsats per entitats que actuen a la província de Girona. L'aportació total a aquests projectes arriba als 46.650 euros.

Els ajuts formen part de la convocatòria de «Lluita contra la Pobresa Infantil i l'Exclusió Social», la segona en resoldre's del Programa d'Ajuts a Projectes d'Iniciatives Socials 2019, que en el conjunt de l'Estat destina 2,6 milions d'euros a 109 projectes amb més de 46.000 beneficiaris directes.

L'objectiu d'aquesta convocatòria és impulsar projectes dirigits a l'àmbit de la infància i la joventut que «fomentin processos d'apoderament personal» a partir de la implicació de la persona beneficiària potenciant la família com a centre d'atenció, afavorint el desenvolupament integral i el procés d'inclusió de persones en situació de vulnerabilitat.

A més de les dues primeres convocatòries ja resoltes, «Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a l'Envelliment, a la Discapacitat i a la Malaltia» i «Lluita contra la Pobresa Infantil i l'Exclusió Social», el programa d'ajuts d'enguany n'inclou quatre més que seran resolts pròximament: «Habitatges per a la inclusió social», «Inserció sociolaboral», «Interculturalitat i acció social» i «Acció social en l'àmbit rural».

Per a la selecció de projectes, a més d'avaluar els objectius, la metodologia i l'impacte previst, la Fundació Bancària «La Caixa» posa èmfasi en aquells que «destinen temps a conèixer cada individu, potencien els seus interessos, la seva corresponsabilitat, capacitat d'elecció i implicació». El president de la fundació, Isidre Fainé, ha destacat l'esforç de l'entitat «amb tots aquells col·lectius que lluiten per una societat on les persones vulnerables tinguin oportunitats d'inserció social».

Un any més, l'Obra Social «La Caixa» concedirà també un reconeixement especial a aquells projectes més disruptius, per implementar nous models d'intervenció social o de gestió, amb la sesena edició dels Premis «La Caixa» a la Innovació Social.