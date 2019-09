Els sindicats denuncien que Ryanair amenaça de tancar abans la base de Girona si no aturen les protestes

Els sindicat lamenten que no tenen "cap constància" de la reunió del Govern amb la direcció de Ryanair, prevista aquest dilluns a la tarda a Dublín per abordar el tancament de la base de la companyia a l'aeroport de Girona.

"El que pot negociar la Generalitat amb la companyia no té res a veure amb les nostres demanes, però sempre és una petita ajuda per intentar que la base no tanqui i, per tant, que els nostres llocs de treball no estiguin en perill", ha afirmat la portaveu del Sitcpla, Alexandra Sais. Els sindicats Sitcpla i USO reiteren, en aquesta segona jornada de vaga, que s'han dictat uns serveis mínims "abusius". "Fa que no puguem exercir el nostre dret a vegada i que una altra vegada més ens deneguin un altre dret", ha detallat Lidia Arasanz, portaveu d'USO Ryanair.

"Nosaltres no tenim cap constància de cap reunió ni per part de l'empresa ni de la Generalitat", ha criticat Arasanz que reclama que "es deixi de mirar a una altra banda" per posar fil a l'agulla i aturar el tancament de les bases que, segons calculen, podria suposar l'acomiadament de més de 500 treballadors. "Ja va sent hora que algú ens faci cas, ens doni veu i es respectin els nostres drets com a treballadors", ha afegit.

Aquest dilluns a la tarda hi ha prevista la reunió entre el Govern i la direcció de Ryanair a Dublín per abordar el tancament de la base de Girona i quines conseqüències tindrà per als treballadors i per a l'activitat. Hores abans de la trobada que tindrà el secretari d'Infraestructures, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha assegurat que busquen tenir "informació directa" i poder "gestionar un eventual tancament", que la companyia ha comunicat als empleats.

Sais opina que "el que pot negociar la Generalitat" no té "res a veure" amb les demandes dels treballadors però creu que pot ser una "petit ajuda" per intentar que la base no tanqui i, per tant, que no es posin en risc llocs de treball.

Aquest dilluns és la segona jornada de vaga dels tripulants de cabina de Ryanair però tant USO com Sitcpla reiteren que els serveis mínims dictats són "abusius" i que, a més, l'aerolínia ha cancel·lat els vols que es podien veure afectats, vulnerant així, entenen, el seu dret a vaga. "Passen per damunt dels nostres drets, sempre", ha conclòs Arasanz.