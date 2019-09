Les males condicions meteorològiques de Barcelona obliguen a desviar cinc vols a l'aeroport de Girona

Les males condicions meteorològiques a la zona de l'aeroport del Prat van obligar, la nit de dilluns a dimarts, a desviar cinc avions cap a Girona. Els vols afectats estaven operats per diferents companyies, entre les quals Vueling i Alitalia. Les causes van ser diferents en cada cas, però totes van tenir a veure amb «regulacions per temps» influïdes per la pluja, segons confirmen fonts d'Aena. «És possible que fos pel temporal o perquè els feien esperar més del compte i es quedaven sense carburant», expliquen.

Una vegada aterrats a l'aeroport de Girona, els usuaris van haver d'esperar-se una llarga estona dins del vehicle fins que se'ls va traslladar fins a la ciutat comtal amb autobusos.



Queixes dels viatgers

Diversos passatgers van expressar el seu descontentament a través de les xarxes. L'usuari @FamousPeople95 va denunciar, des de dins l'avió operat per Alitalia, que «no ens deixen sortir fora i no informen de gairebé res».

Una «odissea» més gran va partir la usuària @iolandamora, que va agafar el vol de Fuimucino (Roma) a Barcelona. La usuària afirma que l'avió va sobrevolar l'aeroport del Prat durant una hora per després dirigir-se cap a Girona, on els van fer esperar dues hores més per desembarcar, des de la 1.59 h a les 3.44 h. A aquesta estona cal afegir-hi un trajecte en bus de 2 h fins a Barcelona. La usuària també es queixava de la poca informació i la sensació «d'aeroport bananero» per la «nul·la gestió del caos». Vueling, per la seva banda, ha atribuït aquestes esperes a les incidències.