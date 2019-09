Girona, amb 305, és de les zones amb més barracons de Catalunya

El nou curs educatiu tornarà a estar marcat per l'elevada presència de barracons arreu de la geografia gironina, tal com ha passat en els darrers anys. Tot i això, Ensenyament preveu incidir en la resolució d'aquesta problemàtica històrica en els propers anys i reduir la presència de la «gran majoria» de mòduls prefabricats a la província de Girona. Segons va explicar el director territorial d'Ensenyament a Girona, Martí Fonalleras, hi ha al voltant de 305 mòduls repartits en un centenar de centres. Les xifres es mantenen estables pel que fa a l'any passat, ja que els 11 que s'han retirat s'han equilibrat amb la col·locació de barracons nous. En concret s'han tret a Anglès, Bescanó, Blanes (3), Campdevànol, Cervià de Ter, Llagostera, Pals i Vidreres.

Es tracta d'una situació que s'arrossega de fa molts anys, i que de fet són les més elevades de Catalunya. Fonalleras va puntualitzar que «cal tenir en compte que hem creat tres nous instituts, i que és inevitable que estiguin a mòduls prefabricats». Tot i això va anunciar que han mantingut reunions amb la direcció de treball per tal d'aconseguir en els pròxims set anys un «pla de xoc» per suprimir la «gran majoria» dels mòduls existents. En aquest sentit va assegurar que tot i «no haver estat a temps» de posar en marxa les inversions previstes en els pressupostos del 2019, ja que finalment no han estat aprovats, ja estan estudiant un «important increment» que rondaria el 6% o el 7% en la partida d'educació dels nous pressupostos de l'any vinent. «Necessitem aquest increment per revertir aquesta situació, que sobretot patim a la demarcació de Girona», va alertar.



Nous instituts previstos

Aquest any lectiu entraran en funcionament tres nous instituts, tots tres en mòduls: l'institut de Sarrià de Ter, l'institut de Sant Quirze a Lloret de Mar i l'institut escola El Bruel-Empuriabrava a Castelló d'Empúries.

Pel que fa a les inversions del departament, s'està treballant en vuit centres de nova construcció, una ampliació i un canvi d'ubicació. En el primer cas, l'institut Vilablareix és el que està en una fase més avançada, ja que està pendent d'obtenir la llicència d'obres. L'institut de Caldes està pendent de licitar-se, i en el cas de l'Escola Gegant del Rec de Salt està en fase de supervisió del projecte. L'Escola de Vall-llobrega tot just ha finalitzat el procés participatiu, una fase prèvia a la redacció del projecte. En canvi, l'institut Salvador Sunyer del mateix municipi encara ha d'iniciar-lo. Per últim, l'escola Josep de Ribot i Olivas de Vilamalla està en la fase de redacció del projecte bàsic.

Banyoles té previst l'ampliació de l'institut Josep Brugulat de Banyoles, i està pendent de l'adjudicació de l'obra i de la tramitació de la llicència. L'últim cas és l'institut Ermessenda de Girona, que s'ubicarà a la carretera Barcelona, i que està en una fase de gestió patrimonial.