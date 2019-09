Quatre escenaris amb poder per atraure 20.000 persones a Olot

En l'àmbit de les Festes del Tura, Olot es convertirà, aquest cap de setmana, en un festival de música amb capacitat per atraure milers de joves. Grups de renom com els Catarres, Obeses, Momo, Buhos o les Tietes Queques actuaran, en algunes ocasions, un al costat de l'altre.

Per fer-ho possible la Comissió de Festes ha preparat 4 escenaris amb capacitat de reunir unes 20.000 persones davant seu. El més gran és l'escenari tot just acabat de muntar ahir al Firal Petit. Amb una superfície coberta d'uns 150 m2 davant seu s'estén una superfície amb capacitat per acollir unes 14.000 persones. Avui a la nit, hi actuaran Els Catarres, diumenge Miquel del Roig, i dilluns President Xai i Buhos.

El director musical de les Festes del Tura, Jordi Serrat, ha explicat que en un escenari tan gran la figura del tècnic de so és imprescindible. L'Ajuntament d'Olot compta amb els tècnics de les empreses que fan el muntatge musical.

«És tal la importància del tècnic de so que hi ha grups que per garantir la qualitat se'n porten un de propi», ha apuntat Serrat. Segons ell, la coincidència de dos tècnics no sol ser problema perquè el tècnic del grup coneix molt bé la música del grup mentre que el de l'Ajuntament coneix les necessitats de l'espai. «Amb uns instruments informatitzats que dirigeixen el volum on fa falta, garantim una bona qualitat d'audició fins on faci falta», ha assenyalat Jordi Serrat.

L'altre gran escenari també cobert i amb 80 m2 de superfície estarà a la plaça Major. Es tracta d'un espai de gran tradició a la Festa Major que avui a la nit acollirà el grup Dinamo, demà l'Orquesta Mondragón i diumenge, Moonligth Benjamin. Es tracta de la potent veu d'una cantant d'Haití que uneix els ritmes del vudú caribeny amb els blues dels Estats Units dels anys setanta. La fusió musical provoca una connexió amb el públic que augmenta en una plaça quadrada i voltada d'edificis alts com és la plaça Major d'Olot. Es tracta d'una plaça amb una capacitat aproximada de 3.000 persones.

La plaça Capdenmàs, amb un escenari de 60 metres quadrats, està destinat a la música alternativa. Amb capacitat per reunir unes 2.000 persones, la plaça de la part alta del Nucli Antic avui tindrà el grup basc Esto No Es Rock Radical Basco, dissabte Drop Collective i diumenge Lildami.

El passeig de la Muralla compta amb un escenari de 30 m2 davant seu hi ha una important superfície arbrada on se solen reunir unes 1.000 persones però n'hi caben més. Hi haurà la nit per a la música tecno i actuacions de Drop Collective, Lildalmi, N3distan i Steve Smith & Diablos.

En l'àmbit de la música d'actualitat, les Festes del Tura són un referent estatal amb capacitat per reunir 20.000 persones disposades a gaudir de bones audicions en una sola nit.

Segons el director musical de les Festes, hi ha grups que perceben actuar a les Feses del Tura com un referent de garantia de qualitat. Aquest fet permet a la Comissió fer contractacions més econòmiques.