Els sindicats denuncien que Ryanair vol obrir expedient als empleats que van fer vaga

Unió Sindical Obrera (USO) ha denunciat a través d'un comunicat que Ryanair ha convocat entre dimecres, dijous i avui a Dublín onze tripulants de cabina amb la intenció d'obrir-los un procés disciplinari per haver secundat la vaga «quan no eren servei mínim». Són treballadors de diverses bases estatals, entre elles la de Girona. A banda, el sindicat afirma que altres tripulants estan essent convocats per a la setmana vinent. USO denuncia la «intenció clara» de la companyia de «perseguir» els treballadors que «exerceixen el seu dret a vaga» i «alliçonar» els que vulguin fer-ne en properes convocatòries. Els convocats són els que tenien torn tant de guàrdia a l'aeroport (o imaginària) com de guàrdia a casa.

El sindicat subratlla que cap d'aquestes dues tasques es considera servei mínim «ni van ser citats com a tal per part de la companyia». Per això, «estan en tot el seu dret de fer vaga i de no respondre al telèfon per fer un servei». USO considera, doncs, que és «il·legal» que se'ls demani «explicacions per fer vaga». La formació afegeix que també han estat «cridats a rendir comptes» treballadors als quals van voler canviar l'assignació de mínims «a mitja vaga», i que es van negar a complir amb un servei diferent «del que per llei havien de fer i estaven disposats a complir».



Augmentar la competitivitat

El Grup Impuls per Girona (GiG), que agrupa les Cambres de Comerç de Girona, Palamós i Sant Feliu, FOEG, Pimec Girona i Fòrum Carlemany, reclama augmentar la «competitivitat» de l'aeroport per aconseguir atraure noves companyies i fer més rendible instal·lar-se a Vilobí d'Onyar que a Barcelona.

L'organisme es va reunir aquest dijous amb la direcció de la terminal per conèixer el nou director, Vicent Pallarès, i acomiadar el sortint, Lluís Sala, però la trobada també va servir per abordar la situació a les instal·lacions arran de la intenció de la companyia irlandesa de tancar la base que hi té.