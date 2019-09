USTEC-STEs dona per fet que no s'eliminaran ni a curt ni a mitjà termini els barracons dels centres gironins

El sindicat USTEC-STEs dona per fet que Educació no eliminarà ni a curt ni a curt ni a mitjà termini els barracons de les escoles i centres públics de la demarcació. El sindicat critica la "mala planificació" del Departament els darrers deu anys, i recorda que a les comarques gironines, prop del 30% de centres tenen mòduls prefabricats.

Aquest any hi haurà 304 barracons repartits entre les més de 400 escoles i instituts. "El problema és que cal una planificació a deu anys que no es va fer, i que tampoc es fa ara", lamenta el portaveu d'USTEC a les comarques gironines, Xavier Díez. El sindicat també ha criticat l'aposta pels instituts-escoles que fa el Departament a la demarcació, i ho considera "un pedaç".