Dinar popular a Vilobí per la festa major

La localitat selvatana va celebrar aquest cap de setmana la seva festa major amb activitats per a tots els públics. Ahir va ser una jornada especialment festiva, amb l'arrossada popular com a principal acte. Els arrossaires d'Argelaguer van ser els encarregats de preparar el dinar popular. A la tarda, hi va haver ball de gegants, xocolatada i concert.