El subdelegat del govern espanyol a Girona reclama complir la llei "encara que no agradi"

El subdelegat del govern espanyol a Girona, Albert Bramon, ha reclamat el compliment de la llei "encara que no agradi" per "assegurar" la llibertat. "Tothom té dret a fomentar canvis en el reglament però no té cap dret a imposar-los de manera unilateral", ha etzibat Bramon. El subdelegat del govern espanyol ha lloat la feina que fa la Guàrdia Civil a Girona i ha introduït un 'Visca Catalunya' inèdit, al final de l'acte juntament amb les referències al cos, al rei i a Espanya. Bramon també ha destacat la "bona coordinació" que hi ha entre els Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil i ha destacat el paper que duen a terme a la demarcació. Una bona entesa que també ha destacat el cap del cos a Girona, Josep Antoni Esteve Folch.