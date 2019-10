Mor una dona de 91 anys en l'incendi d'un habitatge a Sant Hilari Sacalm

Una dona de 91anys va morir ahir en l'incendi d'un habitatge al número 21 del carrer dels Avets de Sant Hilari Sacalm. El foc del qual els serveis d'emergències van rebre l'avís a dos quarts de dotze del migdia, estava situat en una de les habitacions de la casa.

Es tracta d'una casa adossada de planta i pis de rajola. L'aspecte exterior de l'edifici no presenta danys però l'interior ha quedat molt afectat pel fum.

Un cop al lloc de l'incendi, els bombers van poder accedir a l'interior del pis amb màscares i van fer recerca de persones habitació per habitació.

Van trobar la dona al lavabo de la casa. Les primeres investigacions apunten que en aquest lloc de l'habitatge hauria tingut lloc un curtcircuit. El curtcircuit hauria derivat en flames i en un fum molt intens. Segons fonts de la investigació, la dona no tenia cremades, per la qual cosa el supòsit és que les causes de la mort serien per inhalació de fum o per una aturada cardíaca provocada per la situació.

En el lloc dels fets, els Serveis d'Emergències Mèdiques van intentar reanimar la dona però no van aconseguir-ho.

El Servei d'Emergències Mèdiques també va haver d'evacuar un home de 61 anys per intoxicació de fum a l'hospital Santa Caterina de Salt. Segons les primeres investigacions, l'home és un familiar de la dona i hauria inhalat fum en un intent d'entrar a l'habitatge per salvar la dona.

L'incendi va ser donat per extingit a les 12.00 hores del migdia, després que tres dotacions dels Bombers de la Generalitat s'haguessin traslladat fins al lloc dels fets. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació així com de les diligències judicials.



Edat avançada

La manca de mobilitat provocada per l'envelliment està relacionada en la major part de les morts per incendi a casa. Enguany a les comarques gironines, almenys han mort dues persones d'edat avançada per un incendi produït a casa seva.

L'origen dels focs a les cases solen ser els curtcircuits, els cigars, la mala combustió de les xemeneies, les estufes i els descuits a la cuina.

Els bombers aconsellen posar detectors de foc per evitar que els incendis tinguin conseqüències finals.