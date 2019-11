Alcaldes del Ripollès denuncien falta de busos a l'hospital d'Olot

Malestar entre els alcaldes del Ripollès amb la posada en marxa del Servei Territorial de Cirurgia General, ja que, des de l'octubre, les operacions de cirurgia general i digestiva amb ingrés, així com les d'urgència, es deriven a l'hospital d'Olot o al Trueta de Girona, excloent l'opció d'anar a Vic com fins ara. Els batlles denuncien un «greuge» per la falta de combinacions de línies d'autobús fins al centre garrotxí si es compara amb les d'Osona. Així, en dies laborables hi ha 27 serveis (de bus i tren) entre Ripoll i Vic, mentre que amb Olot són vuit (només de bus).

Els alcaldes del Ripollès demanen corregir aquesta situació i denuncien que la posada en marxa del nou Servei Territorial de Cirurgia General no ha previst les mancances de transport públic per arribar fins a l'hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa.

Per deixar clar el «greuge», els polítics van explicar que hi ha 27 serveis per anar i 27 més per tornar de Ripoll a Vic els dies laborables, però entre Ripoll i Olot només en tenen vuit, amb un trajecte que pot superar les dues hores per arribar fins a l'hospital garrotxí. I si els veïns provenen de municipis més llunyans, el trajecte encara s'allarga més. També es queixen que la distància entre l'estació de busos i l'hospital és més gran a Olot: 2,3 quilòmetres de distància (30 minuts a peu o 7 en cotxe), mentre que amb el de Vic n'hi ha 1,6 (18 minuts a peu o 5 en cotxe).

El president del Consell Comarcal del Ripollès, Joaquim Colomer, va dir ahir que «comprenen» la necessitat del canvi de fluxos de pacients d'urgències per suplir les dificultats per trobar metges, una problemàtica que es viu a tot Catalunya. En aquest sentit, va valorar positivament que aquest canvi permeti passar de tenir un sol cirurgià a l'hospital de Campdevànol a tenir-ne set, incloent els sis de l'hospital d'Olot que ara es compartiran. Però va lamentar que el Departament de Salut decidís sense consensuar-ho amb el territori. Segons Colomer, es va informar en una reunió amb alcaldes abans que es fes públic, però no hi va haver opció de discussió ni propostes. Per això, demanaran una reunió urgent amb Salut per traslladar-li les queixes i reclamar que es treballi amb Territori per augmentar les connexions de transport públic amb Olot.

L'alcalde de Ripoll, Jordi Munell, va coincidir en subratllar que les queixes no són per l'atenció sanitària sinó per reivindicar més connexions amb Olot. El batlle va recordar que el Ripollès és una de les comarques amb més població envellida i que, per tant, aquesta falta de connexions és un problema per a pacients i familiars.

Des del mes passat, les operacions de cirurgia general i digestiva quirúrgica amb ingrés i les d'urgència es deriven a l'hospital d'Olot o al Trueta. Així, ja no hi ha l'opció de derivar-los a Vic com s'havia fet els últims anys. Es preveu que l'hospital d'Olot faci unes 108 altes de cirurgia general de pacients de l'àrea de Campdevànol, un 40% dels quals són patologies urgents. Els estudis preoperatoris i les visites postoperatòries que se'n derivin es continuaran fent a l'hospital del Ripollès.

El 2017 es va comprar un aparell de Tomografia Axial Computada (TAC) d'última generació a l'hospital de Campdevànol que, segons el president del Consell del Ripollès, està «infrautilitzat» i creuen que es podria «optimitzar» posant-lo a disposició de pacients de comarques veïnes.

En l'atenció als mitjans també hi havia Sílvia Latorre i Cosme Damià, regidors de Campdevànol i Ribes de Freser, i l'alcalde de Sant Joan les Abadesses, Ramon Roqué.