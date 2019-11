Investiguen l'accident d'una avioneta a l'aeroport de Girona

Aviació Civil investiga un accident aeri que es va produir el 5 de novembre a les instal·lacions de l'aeroport de Girona - Costa Brava. No es van haver de lamentar ferits però sí forts danys a l'aparell.

En concret, el sinistre aeri el va protagonitzar una avioneta que es va enlairar d'aquest aeroport pels volts d'un quart de dues de la tarda per fer un vol local. A les mateixes instal·lacions, quan es disposava a aterrar va impactar contra la pista.

Segons la investigació preliminar d'Aviació Civil, l'aeronau COZY MK IIIe quan es disposava a aterrar, en condicions de vent creuat, va perdre propulsió i això va provocar que acabés perdent altura de manera brusca i impactés contra la pista.

L'aparell aeri va patir danys importants.

En concret, va resultar danyada la banda esquerra del tren principal, el tren del morro de l'avioneta i també les dues pales de l'hèlix i la carena de motor. El pilot, malgrat l'aparatositat dels fets, va resultar il·lès.



El sinistre de Meranges

En paral·lel, Aviació Civil també investiga, però encara no hi ha l'informe preliminar i per tant, encara no està clar quines serien, les causes de l'accident aeri mortal a Meranges, el dia 26 d'octubre. Com a resultat del sinistre d'un planador monoplaça, va perdre la vida l'únic ocupant de l'aparell. La víctima mortal d'aquesta tragèdia àeria era Quim Duran, veí de Sant Cugat, un enginyer amb vincles amb la Cerdanya.

Els Bombers van rebre l'avís dels fets perquè havien perdut la comunicació amb l'aparell. El cos va activar dues dotacions, una de terrestre i una altra d'aèria, amb efectius dels GRAE Muntanya, que van localitzar l'aeronau una hora després. Els Bombers van aterrar a 2.000 metres d'altura, al nord del refugi de Malniu, on van trobar el cos sense vida del pilot. Els Mossos i Aviació Civil investiguen els fets.