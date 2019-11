Demanen la llibertat per a un veí de Llagostera detingut durant els aldarulls de Girona

Demanen la llibertat per a un veí de Llagostera detingut durant els aldarulls de Girona

L'advocat de la defensa del veí de Llagostera (Gironès) detingut pels aldarulls en una manifestació durant la matinada del 19 d'octubre a Girona ha demanat la seva llibertat aquest dijous al matí en una vista a l'Audiència. L'advocat, Manel Mir, ha afirmat que la fiscalia mantenia la seva petició de presó preventiva "perquè s'al·legava el perill de fuga i la reiteració delictiva". Mir ha assegurat a la sala que això "era impossible" i per això confia en què l'Audiència "el deixarà en llibertat". Tot i així, la decisió judicial no es prendrà durant aquest dijous, ja que la secció quarta (encarregada del cas) ha començat "un judici llarg que els ocuparà tota la jornada hàbil" i confia en què "el resultat" es faci públic divendres al matí.

Manel Mir ha recordat que al veí de Llagostera se l'investiga per "tirar una pedra contra un policia" durant la matinada del 19 d'octubre. Segons la fiscalia, els fets haurien passat a la Devesa, durant una manifestació en contra de la sentència del judici de l'1-O. Es tracta de la mobilització que es va fer durant la jornada de vaga. En aquest cas, un dels agents hauria quedat ferit "molt lleu", tal com ha matisat l'advocat de la defensa.

Manel Mir confia en el fet que l'Audiència de Girona deixarà en llibertat al jove llagosterenc, ja que la vista "ha anat molt bé". L'advocat ha afegit que en més d'una ocasió el magistrat ha demanat a fiscalia que es centrés en el cas del jove per al·legar mantenir la presó provisional.

Si això es compleix, seria el segon detingut que sortiria en llibertat aquesta setmana. Aquest dimecres l'Audiència de Girona ja va deixar en llibertat un altre jove per una agressió a un agent de la policia durant la mateixa matinada del 19 d'octubre. Segons el seu advocat, Benet Salellas, aquesta decisió s'inclou dins de la "normalitat" i ho ha qualificat com una "pràctica habitual en els nostres tribunals", ja que "ningú va a la presó per un atemptat contra un agent de l'autoritat".

De fet, Salellas creu que la presó provisional que va decretar la jutgessa de guàrdia s'emmarca dins d'un moment d'"histerisme judicial" i una "sobrerepressió de l'aparell judicial".