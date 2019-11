Justícia permetrà al col·lectiu trans escollir mòdul a les presons

Una nova normativa endegada pel Departament de Justícia permetrà que el col·lectiu trans internat a les presons catalanes pugui optar a l'ingrés en un mòdul o presó al qual s'identifiqui tot i no tenir acreditat el canvi de gènere al document d'identitat. Tres dones que estan en presó preventiva ja han fet el canvi de centre en una primera prova pilot que s'anirà sumant a la resta de peticions que el departament té sobre la taula.

Dues d'elles estaven al Centre Penitenciari de Joves i l'altra a Brians 1, a la província de Barcelona, i han demanat el trasllat al Centre Penitenciari de Dones de Barcelona. A la presó de Figueres, Puig de les Basses, hi ha una de les 14 persones d'aquest col·lectiu internades a les presons catalanes, i segons indiquen fonts del departament també ha demanat fer un canvi de mòdul. Ara, juntament amb la resta de peticions, el departament serà l'encarregat de valorar si es concedeix el canvi, que està sotmès a diversos requisits. Si bé no totes ho han demanat, un gran gruix ho contempla, i totes les sol·licitants són dones. A banda de les tres dones trans del Centre Penitenciari de Dones, n'hi ha dues més que ja tenen el sexe canviat al Registre Civil i que ja compleixen la pena en un centre de dones en ja estar contemplada aquesta possibilitat en l'anterior normativa.

Justícia apunta que la mesura també simplifica el procediment perquè les persones trans sense el sexe canviat al Registre Civil puguin decidir el nom amb què volen ser tractades al centre penitenciari. No es demanaran informes mèdics o psicològics com fins ara i el director del centre només haurà de garantir que la voluntat de l'intern es compleix.

Per tal de poder optar al trasllat, caldràn els informes del centre penitenciari i comptar amb la valoració del Servei de Classificació del Departament de Justícia. Es tindrà en compte el delicte, l'historial penitenciari, la motivació i els riscos o els avantatges que suposaria el trasllat per a la seguretat del mateix sol·licitant.

Justícia sosté que la nova mesura «dona resposta a les persones trans que no poden o no volen fer el canvi oficial de sexe». Tampoc «cal haver passat per una operació quirúrgica». Tot i això, aquesta correcció al Registre Civil només la poden fer les persones de nacionalitat espanyola que presentin informes psicològics i documents que acreditin un procés d'hormonació d'almenys dos anys. Fins ara Justícia s'acollia a una instrucció de 2009 que només permetia a un canvi de mòdul o de presó si l'interessat constava inscrit al Registre Civil amb el sexe canviat. Els trasllats se solien fer a la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires, on el departament concentra el treball d'acollida d'aquest col·lectiu.

A més, també es requerien informes sobre la fisiologia, la morfologia o la trajectòria social de l'intern, essent l'Àrea de Rehabilitació i Sanitat del departament l'últim encarregat de decidir si es concedia el trasllat.



Compliment de la llei LGBTI

La instrucció, elaborada pels departaments d'Afers Socials i Família i de Justícia, s'adapta així a allò indicat en l'Article 18 de la llei aprovada l'any 2014 per garantir els drets de les persones LGBTI: «Les persones transgènere internes als centres penitenciaris han de ser tractades de forma adequada al gènere amb el qual s'identifiquen». Ahir va entrar en vigor amb la signatura del secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand Calderó.