El Bisbat busca nou gestor per al restaurant del santuari dels Àngels

Des de fa unes setmanes, tots aquells que arriben al cim del santuari dels Àngels es troben que no poden prendre res al bar, sense més explicació que el cartell penjat a la porta: «Per motius aliens al santuari el bar restaurant romandrà tancat».

Fa més d'un mes i mig que té la porta tancada i això ha aixecat indignació a les xarxes, on ja es comparteixen fotos del cartell, però, des del Bisbat, ja han assegurat a Diari de Girona que tenen «diverses opcions sobre la taula» per garantir la continuïtat de tots els serveis que hi havia fins ara: bar, restaurant i hostatgeria.

Ara, diuen, només falta decidir quina d'aquestes opcions serà l'escollida per prendre el relleu, tot i que no s'han atrevit a aventurar quan. Tampoc han donat més detalls dels motius del tancament sobtat a finals del mes de setembre ni quins són els candidats per tornar a posar el local en marxa.

Siguin quines siguin les raons que hagin empès a tancar, el que sí que se sap –tal com va publicar aquest diari en diverses ocasions– és que l'últim responsable, Antonio Ariza, no havia escapat de polèmica i que diversos visitants havien denunciat els mals tractes i les males maneres.



Queixes per amenaces

Durant les vacances d'estiu, alguns grups van avisar que Ariza no els havia deixat parar a l'espai del santuari per reposar i que els havia «fet fora de molt males maneres», fins i tot amb l'amenaça de trucar als Mossos d'Esquadra.

Amb aquesta situació es van trobar, per exemple, trenta veïns de Madremanya que volien celebrar el tradicional sopar de festa major als Àngels. Un cop a dalt al santuari, a banda de trobar-se el restaurant tancat, van haver-se d'encarar amb Ariza, que els va recriminar que es tractava d'una propietat privada. Per això, van acabar recollint i marxant i posteriorment van fer arribar la queixa a l'Ajuntament de Sant Martí Vell –terme municipal on es troba el santuari– i al Bisbat de Girona.

Ariza, en canvi, va al·legar que havien estat aquests veïns els que havien sigut violents i que l'havien amenaçat, sense deixar d'insistir que, efectivament, es tractava «d'una propietat privada» i que «s'havia de demanar permís per organitzar aquests actes».

De fet, un grup de famílies també va topar-se amb el restaurador durant la nit de les llàgrimes de Sant Llorenç, quan va sortir per prohibir-los el pas i fins i tot va amenaçar de fer-los fora «a cops d'escopeta». Per això, la Fundació Sant Martí del Bisbat va reunir-se amb Ariza a mitjans d'agost, esperant haver posat pau en aquest punt de peregrinatge tan tradicional per als gironins.