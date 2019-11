El Gran Recapte encara necessita 450 voluntaris per divendres i dissabte a Girona

Falten dos dies i prop de 450 voluntaris per al Gran Recapte del Banc dels Aliments a Girona, un esdeveniment solidari anual que recull menjar per a associacions dedicades a persones vulnerables arreu del territori. A les portes que se celebri (el 22 i 23 de novembre), l'organització tampoc ha cobert les necessitats de transport, ja que encara li calen tres camions per traslladar els productes fins al magatzem des d'on es distribuiran.

En canvi, el president del Banc dels Aliments de Girona, Frederic Gómez Pardo, ha destacat que ja tenen tot el voluntariat necessari per a la feina de classificació posterior. A diferència de la logística a les botigues i els supermercats, l'adhesió de persones per ajudar durant la setmana que ve «ha anat molt millor que altres anys i, fins i tot, hem hagut de dir que no». En aquest cas, han crescut els col·lectius que s'han ofert per ordenar les donacionsal magatzem del banc i ho han fet especialment els grups d'estudiants, ja que molts centres han optat pel Gran Recapte a l'hora d'escollir els serveis comunitaris obligatoris a 3r i 4t curs d'ESO.

L'increment d'aquesta participació contrasta amb la lentitud amb què s'estan sumant la resta de voluntaris i la pèrdua, per exemple, de molts estudiants universitaris que s'hi havien implicat en altres edicions; segurament, ha apuntat el president, a causa del context social i les mobilitzacions de l'últim mes.

Gómez Pardo ha explicat que a la ciutat de Girona encara convenen 150 col·laboradors més per cobrir tots els torns als comerços on es recollirà menjar i, de manera general, un 10% dels 4.500 voluntaris que es busquen. Tot i les dificultats d'enguany, el responsable del Banc dels Aliments s'ha mostrat segur que divendres hi haurà el nombre de persones necessari i va apuntar que les diferents associacions gestionen el voluntariat a la seva comarca o municipi. La situació «no ens preocupa excessivament perquè la gent continua responent, però ho fa amb un cert retard», ha assegurat aquest dimarts, i ha remarcat que «no hi ha cap desafecció perquè ara ja hi ha més de 3.000 voluntaris».

Pel que fa al transport, calen camions sobretot a Banyoles, Figueres i Girona. De totes maneres, l'entitat negocia amb algunes superfícies comercials perquè elles mateixes assumeixin el trasllat.

La vigília del Gran Recapte, aquest dijous a les 8 del vespre, el professorat del Conservatori Isaac Albéniz de la Diputació oferirà un concert en benefici del Banc dels Aliments a l'EspaiCaixa situat a la plaça Poeta Marquina de Girona. Els assistents podran fer donacions econòmiques que l'entitat convertirà en menjar.

La xarxa de 341 supermercats que participaran en les dues jornades de recollida de menjar s'estén per tots les comarques gironines. El Gironès tindrà el major nombre de punts de recollida (87), seguida de la Selva (80), el Baix Empordà (66), l'Alt Empordà (65), la Garrotxa (16), el Ripollès (13), el Pla de l'Estany (11) i la Cerdanya (3).

Per cobrir tota la logística necessària, el Banc dels Aliments s'ha fixat la fita 4.500 persones voluntàries a Girona i aquest dimarts encara en faltava el 10%.



Informar els clients dels supermercats i recollir el menjar

Oli, llet, conserves de peix i llegums cuites són els aliments de llarga durada i amb una forta càrrega nutritiva que vol recollir el Gran Recapte, per tal d'ajudar persones amb pocs recursos que no poden comprar aquests productes habitualment. de llarga durada i amb una forta càrrega nutritiva que vol recollir el Gran Recapte, per tal d'ajudar persones amb pocs recursos que no poden comprar aquests productes habitualment. Per organitzar-ho, l'entitat determina una sèrie de torns de voluntaris als establiments comercials que hi participen, i que es distribuiran entre divendres i dissabte. Les persones interessades a col·laborar informant els clients dels supermercats i recollint les donacions poden inscriure's omplint un formulari que trobaran al web del Banc dels Aliments a Girona.

L'entitat explica que, amb aquesta iniciativa, vol «sensibilitzar i mobilitzar la població per ajudar a pal·liar» la situació de «pobresa i precarietat».