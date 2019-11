Un home cau a la plaça del Mig d'Olot i han de tancar-la

Un home va relliscar i va caure a la plaça del Mig d'Olot a les 8.54 hores d'ahir. Segons els Serveis d'Emergències Mèdiques, una ambulància medicalitzada es va traslladar al lloc dels fets. Els sanitaris van assistir l'home, que s'havia fet ferides lleus al cap. El van poder curar dins d'un establiment de la plaça. L'home no va voler ser traslladat per una observació a l'hospital d'Olot i de la Garrotxa.

Després de l'accident, la policia va marcar amb cinta el perímetre de la plaça on havia relliscat l'home i hi va posar senyals de perill. Al voltant de les 13 hores, la Brigada d'Obres i Serveis va envoltar la plaça de baranes protectores. El tancament i la caiguda han provocat mostres d'indignació de vianants i veïns a les xarxes socials.



Evitar caigudes

Es queixen que l'any passat van fer una remodelació de la plaça pagada per l'Ajuntament i els propietaris. Un cop va estar acabada i posada en servei, van haver de posar-hi una gran catifa per evitar les relliscades que patien els vianants. Després l'Ajuntament va estudiar amb l'empresa que havia fet les obres com corregir el terra per evitar les caigudes.

Menys d'un any després de la polèmica que van crear les primeres caigudes i la catifa, va tenir lloc una de les primeres gelades de la tardor i un home va relliscar i caure. Es queixen del fet que la plaça queda en zona obaga i fa baixada.