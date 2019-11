Ajornen una rotonda a Ripoll per no hipotecar les finances municipals

El punt negre de la variant de la N-260 a Ripoll en direcció a Campdevànol continuarà sense resoldre's malgrat l'intent d'Esquerra de plantejar-ne la seva construcció durant el proper exercici. La impossibilitat de reservar una partida del proper pressupost municipal sense hipotecar les finances municipals, va provocar que els mateixos republicans deixessin sobre la taula aquesta proposta, amb el compromís de l'equip de govern de seguir buscant-hi finançament.

La titularitat de l'Estat en aquella carretera fa complicat que s'aconsegueixin els diners per invertir en aquesta obra que resoldria una zona on hi ha hagut diversos accidents, i fins i tot una víctima mortal.

La poca visibilitat per als vianants que creuen el camí del passeig de les Vedrunes en direcció a la Font del Sant, sumat a la velocitat dels vehicles que circulen per la carretera, l'han convertit en un dels punts més complicats del trànsit del municipi.