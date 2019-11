Els alcaldes de Verges i Celrà, a un pas de judici pel tall de l'AVE durant el primer aniversari de l'1-O

Els alcaldes de la CUP de Verges (Baix Empordà) i Celrà (Gironès), Ignasi Sabater i Dani Cornellà, estan a un pas d'anar a judici pel tall de l'AVE a Girona durant el primer aniversari de l'1-O. El jutjat d'instrucció 4 de Girona investigava dinou activistes per, suposadament, participar en la mobilització. L'Audiència de Girona, que ha resolt un recurs de la defensa, conclou que hi ha indicis suficients per jutjar disset dels encausats. Ara, fiscalia, advocacia de l'Estat i Adif han de presentar els escrits d'acusació. El jutjat instructor va arxivar el cas a un dels investigats i ara l'Audiència de Girona ha resolt que el fotoperiodista Carles Palacio tampoc ha d'anar a judici perquè estava al tall treballant.