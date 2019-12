Banyoles donarà el tret de sortida a les festes amb l'encesa dels llums de Nadal

Banyoles donarà demà el tret de sortida a les activitats de Nadal amb la tradicional encesa de l'enllumenat nadalenc, que enguany s'ha renovat i estrenarà un arc de llum i un nou muntatge a la plaça Major. L'acte d'encesa incorporarà un nou espectacle de llums elaborat per la UdG i el mapping realitzat pels centres de secundària de Banyoles, a banda de sumar-s'hi enguany també representants de la Taula de la Discapacitat del Pla de l'Estany. L'encesa tindrà lloc demà a partir de les set de la tarda.

Totes les activitats organitzades per l'Ajuntament i l'associació Banyoles Comerç i Turisme es faran sota la marca «Banyoles és Nadal», amb l'objectiu de «crear una marca pròpia de Banyoles per reivindicar les activitats i propostes que es fan a la ciutat durant aquestes festes», va destacar la regidora de Promoció Econòmica, Anna Tarafa.

De l'enllumenat nadalenc destacarà el muntatge que es podrà veure a la plaça Major, on es recrearà un cel estrellat, amb unes bombetes gegants, que acompanyarà els veïns i veïnes durant totes les festes i fins a Reis. Una altra novetat important serà la instal·lació d'un arc transitable amb sensor a la plaça Doctor Rovira, on els vianants podran fer-se fotografies. «Volem crear un espai on els banyolins i banyolines puguin interactuar», assenyala Tarafa.

Pel que fa a la resta de la il·luminació, seguirà la línia dels últims anys, amb estrelles, cercles o boles repartides per la ciutat i amb un especial protagonisme dels colors blanc i blau.