Entitats socials alerten de la soledat que pateix la gent gran per Nadal

Campanya de sensibilització. Just abans de les festes, Amics de la Gent Gran crida a prendre consciència que cada cop hi ha més persones grans soles, un col·lectiu amb el qual també treballen la Creu Roja o Càritas

a proximitat de les festes de Nadal accentua la soledat no desitjada de moltes persones grans, un fenomen a l'alça a causa de l'envelliment de la població i sobre el qual la fundació Amics de la Gent Gran vol sensibilitzar. Per això, ha iniciat una campanya que busca evidenciar aquesta realitat i, sobretot, fer reflexionar sobre com es pot pal·liar.

Amb aquest propòsit, aquesta associació de voluntariat ha preparat un dinar avançat de Nadal a Girona per al dissabte 14 de desembre, al que assistiran col·laboradors i algunes de les persones que atenen. La responsable de la seva delegació gironina, Mariona Pèlach, va explicar que la iniciativa ofereix la possibilitat de fer un àpat en «un lloc diferent», que serà al restaurant de l'hotel Palau de Bellavista, que hi coopera oferint «un menú a un preu ajustat». Arreu de Catalunya, l'organització convida unes 1.500 persones grans, acompanyades de voluntaris, a dinou àpats similars en quinze ciutats diferents.

Amics de la Gent Gran remarca que hi ha 780.500 catalans vivint sols, el 42,8% dels quals tenen més de 65 anys; pel que fa a Girona, l'últim registre de l'Institut d'estadística de Catalunya xifra en 29.300 les llars formades únicament per persones d'aquesta edat. Un col·lectiu per al qual –explica la fundació– «les festes de Nadal són especialment sensibles» i el fet de sentir-se sols els crea «angoixa». Aquesta és la motivació que hi ha al darrere de la campanya «Fem que cap persona passi el Nadal en soledat».

Mariona Pèlach va incidir en què la soledat es dona arreu i, també, que «hi ha persones que se senten soles tot i tenir família». La responsable d'Amics de la Gent Gran a Girona va indicar que la finalitat de la campanya és «conscienciar que no tothom té companyia». A banda de la de Nadal, la fundació també promou una altra iniciativa per Sant Jordi, «Roses contra l'oblit». Pel que fa al dinar del 14 de desembre, Pèlach va aclarir que hi acudiran persones que reben suport de la fundació en alguns dels seus programes que, a grans trets, consisteixen en acompanyament emocional i activitats de socialització i de sensibilització ciutadana.

Una altra organització present a Girona, la Federació d'associacions de gent gran de Catalunya, ha obert una campanya de voluntariat per combatre la soledat i crear grups de treball als casals dels pobles per identificar, integrar i acompanyar les persones que es troben en aquesta situació.

La soledat de la gent gran també preocupa la Creu Roja, que fins a l'octubre de 2019 havia atès 600 gironins –el 20% homes i el 80% dones– en el projecte «Xarxa social per a persones grans-Enreda't», que es fa a nou assemblees locals. De tots els participants, 219 acudeixen cada setmana a activitats de grup, que poden ser trobades, tallers de treballs manuals o xerrades per promoure els vincles, i que enguany ja superen les 1.500 intervencions. A més, donen suport emocional i companyia als que tenen problemes d'autonomia, ja sigui via telefònica o desplaçant-se fins al seu domicili.

Per Nadal, la Creu Roja de Girona amplia l'atenció que ofereix habitualment a les persones grans que viuen soles; per exemple, visitant-les i regalant-les un detall que, per segon any, serà fet a mà pels integrants dels tallers. El repartiment va a càrrec de 25 voluntaris que, cada any per aquestes dates, visiten uns 250 gironins de més de 65 anys.

A més, un altre programa de l'entitat, «Sempre acompanyats», fa propostes específiques amb altres entitats gironines, com ara organitzar dinars de Nadal per a persones grans que estan soles.



Contactes telefònics

Els ciutadans de més edat també estan sota el focus de Càritas Diocesana de Girona, que hi dedica diversos projectes. Entre ells hi ha «A prop», que implica un contacte setmanal telefònic amb persones sense companyia ni suport social; l'any passat, en va atendre 18. «Ser gran en dignitat» i «Apadrinar un avi» són dues iniciatives més de Càritas, la primera de les quals es concreta en visites periòdiques a casa o la residència on viuen –387 les van rebre de 264 voluntaris– i la segona –amb 616 aliances el 2018– posa en contacte estudiants amb gent gran que resideix en centres. Els tres programes continuen per Nadal, un període en què, tal com va explicar la seva responsable, Àngels Camós, recomanen als equips de voluntariat que fa acompanyaments a domicilis o residències «fer una visita o un detall extra».