Besalú tancarà la deixalleria amb panys i claus electrònics

L'Ajuntament de Besalú dotarà la deixalleria de la localitat amb un sistema de panys i claus electrònics per controlar l'accés al servei fora de les hores d'obertura. A més, hi posarà una bàscula per controlar el pes de les fraccions que entren a la deixalleria. La millora es finança de manera íntegra amb un ajut de 19.000 euros de l'Agència Catalana de Residus i la previsió és que sigui duta en poc temps.

Segons ha precisat el regidor de Medi Ambient, Albert Serra (JuntsxCat), els veïns que vulguin tenir claus per entrar a la deixalleria hauran de demanar-ho a l'Ajuntament i presentar una justificació de les seves necessitats. «Hauran d'explicar perquè la volen i què hi volen dur», ha apuntat el regidor.

Un cop l'Ajuntament hagi revisat el justificant, els lliurarà les claus. Serra ha explicat que durant el dia hi ha un responsable que indica on han de posar els residus als veïns. Segons ell, el problema és que hi va gent fora d'hores.

Ha explicat que un cop s'hagin instal·lat els controls la deixalleria romandrà tancada quan no hi hagi el responsable i l'Ajuntament sabrà qui hi entra i què hi deixa gràcies als panys i les claus electrònics.



Recollida porta a porta

Fa una mica més d'un any, Besalú va adoptar la recollida porta a porta. El nou model de recollida va disparar l'ús de la deixalleria. En les primeres setmanes d'aplicació del nou model de recollida, l'ús de la deixalleria va augmentar en un 45%. En setmanes posteriors va arribar al 50% i ara es manté en els percentatges més alts.

La deixalleria de Besalú està ubicada al polígon industrial del camp de les Forques, al costat de la C-66. Està formada per contenidors grans destinats a ubicar les coses que no caben dins de les bosses de la recollida diària. Hi ha espais per fustes, ferros, pneumàtics, runes, elctrodomèstics, mobles i plàstics. Té tanques i hi ha una caseta per al responsable.