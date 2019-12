El Govern subvenciona la millora del dipòsit controlat de residus de Beuda

El Govern ha aprovat autoritzar l'Agència de Residus de Catalunya a concedir una subvenció d'1 milió d'euros (MEUR) al Consell Comarcal de la Garrotxa per fer les obres de millora del dipòsit controlat de residus municipals de Beuda. Les obres serviran, d'una banda, per preparar una nova fase per dipositar residus perquè la fase actualment en explotació està acabant la seva vida útil i, per l'altra, fer un aprofitament del biogàs captat. El Consell Comarcal s'encarregarà de fer tot el procés de tramitació i contractació de les obres, que tenen un termini màxim d'execució fins al 30 de setembre del 2023. L'actuació s'inclou al Pla Territorial Sectorial d'Infraestructures de Gestió de Residus Municipals de Catalunya (PINFRECAT20).