El menor investigat per desordres públics l'1-O no declara

El menor investigat per llançar ous amb pintura als antiavalots dels Mossos d'Esquadra davant la comandància de la Guàrdia Civil de Girona durant la manifestació pel segon aniversari de l'1-O es va acollir al dret a no declarar. La fiscalia de menors l'havia citat per desordres públics i danys lleus després que els Mossos d'Esquadra l'identifiquessin el mateix 1 d'octubre a l'alçada de Jaume I com un dels joves que, suposadament, va llançar pintura contra la línia policial. L'advocada del menor, Montserrat Vinyets, va detallar que a la causa hi ha unes imatges aportades pels Mossos però que «en cap moment» es pot reconèixer qui llança els ous amb pintura. Ara, la fiscalia de menors decidirà si arxiva o bé tira el cas endavant.

Pel segon aniversari de l'1-O, el CDR Girona, La Forja i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) van convocar una mobilització que es va iniciar a plaça Catalunya i que va avançar fins la comandància de la Guàrdia Civil. Els Mossos havien muntat un cordó per protegir les instal·lacions, i en arribar alguns manifestants van llançar ous, pintura i petards contra agents. Poc després van arribar a la subdelegació, i llavors els Mossos es van endur un menor per identificar-lo, i el van denunciar per desordres públics en aplicació de la Llei de Seguretat.

Arran de l'atestat dels Mossos, però, la fiscalia de menors va citar a declarar al menor ahir al matí, investigat per desordres públics i un delicte lleu de danys per desperfectes causats a uniformes d'antiavalots. A les portes del Palau de Justícia, es va convocar una concentració de suport a l'investigat.

La fiscalia de menors decidirà si la causa prospera o acava arxivada. Segons Vinyets, en aquest segon cas, es podria reactivar la via administrativa i el jove es podria enfrontar al pagament d'una multa.